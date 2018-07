Обручальные кольца из гитарных струн и слэм под "Порнофильмы": свободные люди оторвались на "Файному місті"

Фото: Ирина Козюпа

Каждый из фестивальщиков мог на 4 дня заключить брак удобного ему формата.

"У меня закончились сигареты и мой парень стал на одно колено с сигаретой и предложил мне выйти за него. Перед этим женились другие и я поймала букет, поэтому традиции работают. Мы давно знаем друг друга, но встречаемся месяц. На мой взгляд, секрет удачных отношений это понимание шуток друг друга, поддержка, подстраиваться друг под друга, умение прийти к компромиссу ", - говорят новоиспеченные супруги.

Автор: Ирина Козюпа Поблизости Тернополя прошел шестой фестиваль "Файне місто"

"Познакомились на фестивале, хотя с одного города. Никогда не виделись до этого. Считаем, что для удачного брака нужно партнерам быть на одной волне. Кольца купили на фестивале", - добавляют другие "молодые".

К обручальным кольцам пары подходят креативно, девушки делают импровизированное свадебные наряды, и бросают в толпу букеты.

"Когда я делал предложение, то сделал кольцо из бутылочки из-под колы, когда женился, то сделал новое с гитарной струны. Наши друзья также женились, поэтому получилось 4 кольца", - говорит Никита, который встречается с "женой" 10 месяцев.

"Если у пар есть проблемы или они не решаются на свадьбу, то есть священник, который женит на 4 дня", - рассказывает гость фестиваля Роман, который ежегодно посещает "Файне Місто" и советует - один из главных лайфхаков фестиваля: помнить, что твоя свобода заканчиваются там, где начинаются права других ".

Gazeta.ua пообщалась с пастором "Файного міста" и узнала об особенностях его работы на фестивале.

Что проповедуете верующим на "Файному місті"?

В каждом "Файному місті" должно быть файний пастор. Я на этом фестивале проповедую религию, которая основывается на трех столпах: свобода, музыка и любовь. У меня большая паства, около 20 тыс. человек и все верующие исповедуют нашу веру, они музыкальные, влюбляются, даже иногда каждый день. Свободные по зову и взгляду.

Какие грехи чаще всего беспокоят фестивальщиков?

Их беспокоит больше всего, что где-то общественном транспорте они услышали шансон, этот грех мешает ближе идти к вере и бога. Я, если они сожалеют, отпускаю им эти музыкальные грехи.

Сколько пар жените каждый день?

За браком приходит много пар. Каждый день приходит более 20-30 пар. Этот брак длится 4 дня, а это фестиваль свободных людей, они идут по зову: женятся втроем и вдвоем. Даже хотели жениться на бокале пива, но пиво не могло сказать "да" и свадьба не сложилось.

Что главное в счастливом фестивальном браке?

В союзе молодых людей, которые соотносят себя с нашей верой, должны видеть в друг друге меломана, свободного человека, который не покорится бытовым моментам жизни, будет идти как ледокол и также это любовь. Если человек видит такого же, жаждущего любви на всю жизнь, а у нас даже в посвящении файного человека, есть такие строки, люди клянутся заниматься любовью только с теми, кого любят.

Как сами пришли к этой вере?

Это был тернистый путь, прежде мне приходилось слушать "Территорию-А", других адептов. Но со временем начал искать другие столбы веры и пришел к этим канонам, которые исповедую.

Проповедуете еще в других местах, кроме "Файного міста"?

Я проповедую только 4 дня в году и это "Файне місто" и я здесь файний пастор.

Единственное, чем остались недовольны гости фестиваля, это запрет проносить свой алкоголь на территорию.

"Люди почему едут на фестиваль ? Все офисные работники, люди разных профессий хотят отдохнуть. А теперь правила изменились и алкоголь проносить нельзя. Здесь не сборище алкоголиков, просто хочется отдохнуть и расслабиться", - говорит одна из фестивальщиц, которая вместе с друзьями даже основала движение в знак протеста.

Среди музыкальных групп на "Файному місті" в этом году услышали: The Rasmus Oomph! Tarja, Amaranthe, Onuka, Вопли Видоплясова, Тартак, Kozak System, Pianoбой, "Порнофильмы", The Gitas, Карна, Kadnay, F. Way, Roll Models, Один в каное , Vivienne Mort, Bloom Twins, Sasha Boole, Ті, що падають вгору, Tik Tu, Leo Mantis, Fontaliza, Фranko ", Jayce Lewis, Пирятин, Деньги Вперед, Papyllon, Naviband, Tvorchi, Beissoul & Einius, Курган & Агрегат и многие другие.

Группа The Gitas, из Калифорнии, которая недавно представила совместную песню с группой "Бумбокс", уже второй раз на фестивале.

Хотя коллектив играет только 3 года, после выступления на "Файному місті" собралось немало их фанатов. Группа недавно вернулся из тура по Гватемале, где также участвовала в местных фестивалях.

"Это было очень интересно, у нас там не было фан-базы, мы играли в институте права, в последний раз там играла живая музыка 30 лет назад, - говорит Александр Чемеров и делится планами на будущее, - предложений от украинских музыкантов много, но нет времени на то, чтобы сотрудничать со всеми. С "Бумбокс" будем играть на различных концертах.

Группа The Gitas

Мы готовимся к выходу ЕР, которое называется "Purge", в переводе с английского очищение. Он состоит из 4 песен для США, и 6 для Украины. Этот ЕР будет нашим переходом к новому имиджу и направлению творчества. Мы взяли еще одного участника в группу, который создает специальные эффекты к композициям ".

Несмотря на то, что The Gitas группа из Калифорнии, коллектив мультикультурный. Басист коллектива Сел (Сальвадор Рамаззини) родился в Гватемале. О своих прогулках Тернополем, любимых украинских музыкантах и новом альбоме рассказал Gazeta.ua.

Что чувствуете после возвращения на "Файне місто"?

Обожаю фестиваль "Файне місто", мне кажется в этом году он стал больше. Звук прекрасный, сцена, люди невероятны. В восторге от Тернополя. В прошлом году я гулял по нему, ездил на велосипеде, пробовал вкусное пиво и еду, я счастлив вернуться в Украину, невероятная страна.

Насколько отличаются фестивали в Украине и Гватемале?

Я посещал фестивале в Гватемале, там обычно играют местные группы. Они не похожи на украинские. Украина значительно большая страна. Здесь проживает 45000000 человек, а в Гватемале - 13 млн. Мы значительно меньшая страна и не рок-н-ролльная. У нас больше играют сальсу, меренге, кумбию и реггетон. Украина более рок-н-ролльная страна.

Кто с украинских музыкантов интересен?

Иван Дорн мой хороший друг. Мы общаемся в Лос-Анджелесе и хорошо проводим время. Обожаю ту музыку, которую он делает. Также нравится украинская группа [О], я их слышал на Hedonism Festival. Нравится Hidden Element, Димна суміш", в прошлом году слышал их вживую.

The Gitas все больше времени проводит в Украине. Есть любимые города?

Ивано-Франковск меня очень впечатлил, он отличается от других городов, там мы играли для 25 тыс. человек. Мои любимые города Киев и Львов. Если я хочу спрятаться от всех - Чернигов.

Наш новый ЕР более агрессивный и более рок-н-ролльный и жесткий. Он о том, что происходит с каждым человеком, много эмоций, сопротивление системе, тому, кто хочет тебя контролировать, также это альбом о любви, страсти и рок-н-ролл.

Выступления The Gitas очень экспрессивны. Как восстанавливаете силы после концерта?

Я хорошо провожу время с людьми и они мне возвращают энергию. Когда играешь музыку, то находишься в контакте с людьми и отдаешь энергетику. Но после выступления я просто пью много газировки, общаюсь с людьми и могу играть следующий концерт.

Фестиваль в этом году открыла Тарья Турунен , закрыла группа The Rasmus.

В следующем году группа Poets of the fall приедет в Киев с новым альбомом.