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вторник, 02 февраля 2021 15:08

"Думала, надо бежать, потому что перестреляют" - волонтер
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В Гондурасе мафия живет рядом с людьми
Фото: Фото предоставила Марта Дидула
В Гондурасе мафия живет рядом с людьми
В Гондурасе мафия живет рядом с людьми
В Гондурасе мафия живет рядом с людьми
В Гондурасе мафия живет рядом с людьми

Гондурас - это страна в Северной Америке. Около 70% жителей живут за чертой бедности.

Люди там нуждаются в помощи и советах. Особенно это касается детей.

Львовянка 22-летняя Марта Дидула год волонтерила в Гондурасе. Попала туда благодаря организации "Дом сердца". Для Gazeta.ua она рассказала о наиболее опасном моменте в Гондурасе.

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По ее словам, эта страна мафиозная, где мафия контролирует каждый район.

"Полиция знает о бандитах и ​​имеет с ними плохие отношения. Если что-то случится, зовут не полицию, а мафию, которая разбирается на месте. За все время, с тех пор как "Дом сердца" присутствует в Гондурасе, мафия нам ни разу ничего не сделала ", - рассказывает волонтер.

Иногда мафия все же может приблизиться к людям.

"Как-то мы сидели и ужинали на кухне. Услышали, что кто-то ходит по нашей крыше. Испугались, потому что у дома есть ячейка мафии. Они там собираются, решают свои проблемы. Знали, что только они могут ходить нашей крышей, потому что с их стороны был холм, через который можно вылезти туда. Испугались, потому что не могли представить, что хотят сделать с нами. Я уже думала, что надо бежать, потому что перестреляют нас. Мы спрятались под стол, а ребята пошли смотреть. Это были подростки из мафии, которые решили себе просто подурачится. Ребята их не трогали и те тоже нас нет, попрыгали и ушли ", - рассказала она.

Федеральные прокуроры США заявляют, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес помог торговцу наркотиками доставить в Америку тысячи килограммов кокаина в обмен на огромные взятки. Эрнандес отрицает все обвинения.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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