Президента Гондураса обвиняют в торговле наркотиками

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес / CNN

Федеральные прокуроры США заявляют, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес помог торговцу наркотиками доставить в Америку тысячи килограммов кокаина в обмен на огромные взятки. Эрнандес отрицает все обвинения.

Ходатайство, поданное прокурорами округа Нью-Йорка, содержащие доказательства по делу против возможного торговца наркотиками Джованни Фуэнтеса Рамиреса. Они включают показания свидетелей о возможных соглашения 2013-го и 2014 года. Об этом пишет CNN.

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Президент Гондураса в ходатайствах не упоминается по имени. Упоминается как "CC-4" и четко идентифицируется по описанию его кампании на пост президента и по имени брата. В документе говорится, что он клялся "засунуть наркотики прямо в носы гринго", имея в виду американцев.

Судебный документ описывает тесные рабочие отношения между Фуэнтесом и Эрнандесом. В нем утверждается, что Эрнандес среди других высоких официальных лиц Гондураса брал взятки, когда баллотировался на пост президента 2013-го, и в обмен предлагал военную поддержку и использование вооруженных сил страны для обеспечения надежности операций по незаконному обороту наркотиков в США.

Согласно документу, свидетель также слышал, как Эрнандес признался в хищении американской помощи через неправительственные организации и кражу из фонда социального обеспечения Гондураса.

Обвинения в расследовании незаконного оборота наркотиков в США возобновили призывы к отставке Эрнандеса в Гондурасе.