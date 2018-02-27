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среда, 28 февраля 2018 02:24

Черное и белое: фотограф изысканно показывает женское тело
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Фотограф Ольга Степанян 8 лет показывает красоту женского тела в черно-белых снимках. Моделей для фотосессий приглашает всех возрастов.

Автор: Ольга Степанян
  Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело

"Показать части тела - это гораздо красивее, чем полностью обнажиться. Сексуальные места у женщин - это губы, ключицы, запястья и пальцы. Люблю использовать на фото полупрозрачные ткани, тени - это придает эффект таинственности, как будто подсматриваем. Я не снимаю порно. Делаю акцент, что это будет тонко. Никого не уговариваю фотографироваться. Если человек не заинтересован, то не будет хорошего тандема", - говорит Gazeta.ua Ольга. Она родилась в Киеве. Некоторое время жила в Сумах и Харькове. Имеет образование швеи и маникюрши. В Черкассах живет 15 лет. Коллекционирует старые фото и ключи.

Фотограф Ольга Степанян 8 лет делает черно-белые фотографии женщин
Фото: Ольга Степанян
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело
Ольга Степанян любит использовать на фото полупрозрачные ткани, тени - это придает эффект таинственности
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело
Фото Ольги Степанян изысканно показывают человеческое тело

"Большинство людей не имеют культурного образования, поэтому думают, что обнаженное тело - это плохо. Некоторые родители просто боятся говорить об этом с детьми. Это надо вносить в общество, чтобы все люди понимали, что это искусство. Самое сложное объяснить это мужчинам. Когда в моей жизни появляется мужчина, то сразу говорит: "Я не хочу, чтобы ты позировала обнаженной и кто-то смотрел". Люди искусства этого никогда не скажут, потому что понимают как это работает. Некоторые девушки, которых фотографирую, делают это для личного просмотра. Мужчине или друзьям боятся показывать, потому что будет конфликт".

Автор: Ольга Степанян
  Для фото Ольга Степанян ищет одежду и реквизит в секонд-хенде и на барахолках
Для фото Ольга Степанян ищет одежду и реквизит в секонд-хенде и на барахолках

Сначала Ольга делает зарисовки идей будущих фото. Одежду и реквизит для съемок часто ищет в секонд-хенде и на барахолках.

"Бывает, что образы приходят ночью перед сном. Одну такую зарисовку сфотографировала только через три года. Хорошее фото - это то, к которому зритель захочет вернуться через некоторое время. Оно должно вызывать эмоции, чувства - страх, радость, горе. Эти моменты определяют сколько снимок будет жить. Если их нет, то это просто фото".

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Автор: Ольга Степанян
  Ольга Степанян любит использовать на фото полупрозрачные ткани, тени - это придает эффект таинственности
Ольга Степанян любит использовать на фото полупрозрачные ткани, тени - это придает эффект таинственности

Фотограф говорит, что снимает женщин, потому что они более раскрепощенные. Мужчины не всегда хотят экспериментировать.

"Люблю больше фотографировать мужчин, но многие из них не такие раскованные, как женщины. Сейчас ищу мужчину, который согласится сфотографироваться в образе женщины, но никто не соглашается. Понимают, что игра, но думают, что их фото увидят коллеги и друзья и стесняются этого. Могу приглашать для съемок в паре незнакомых мужчину и женщину, а иногда - это семейные пары. Моделей обо всем предупреждаю перед съемкой. В любом случае незнакомцы сначала стесняются друг-друга. Я проговариваю все вслух: "Стань позади, обними ее". Включаю музыку для настроения. Перед съемкой не советую пить алкоголь, потому что он слишком расслабляет человека".

Автор: Ольга Степанян
  Ольга Степанян фотографирует женщин, потому что они более раскрепощенные
Ольга Степанян фотографирует женщин, потому что они более раскрепощенные

"Гораздо интереснее работать со взрослыми людьми. Молодому трудно быть настоящим, когда он еще себя ищет, а взрослый уже себя прошел, увидел жизнь. Не нужно даже его просить принимать позу, достаточно, чтобы сел и задумался - выражение лица становится красивым и получается замечательный кадр".

Работы фотограф выкладывает в соцсетях и представляет на выставках.

Польский фотограф Радослав Пуян создал серию черно белых фото на пленочный фотоаппарат. Пуян начал фотографировать около 11 лет назад. Сначала это были фотографии из отпуска, потом пейзажи и портреты друзей. Но у него создавалось впечатление, что подобные изображения уже существуют. Фотограф захотел сделать что-то новое и уникальное. В Кракове он встретился с другом, который снимает на аналоговую технику, после чего стал изучать фотографию, оборудование и съемочный процесс. Это привело его к развитию собственного стиля.

Автор: Оксана ПРИТЧЕНКО
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