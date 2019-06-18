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вторник, 18 июня 2019 13:36

Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор

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Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор
На заседании рассматривали сумму убытков, которые Россия нанесла Украине из-за добычи полезных ископаемых, рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Фото: Википедия

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассказала когда будет решение Арбитража ООН по морскому праву.

Приговора придется ждать в течение 6 месяцев, сообщает Интерфакс- Украина.

"Для нас неприемлемый, болезненный вариант, когда арбитраж может сказать, что они не нашли юрисдикцию. Но мы считаем, что этого не должно быть, потому что иначе они нарушат основополагающий принцип ООН непризнания. То есть непризнание захвата территории путем применения военной силы. И нарушат резолюцию Генеральной Ассамблеи. Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого суд определится, сколько в России есть времени на подачу своего контр-меморандум", - сказала заместитель главы МИД.

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Она добавила, что такой срок обусловлен сложностью процесса, из-за реакции и действий российской стороны на заседании.

"Вопросы, которые поставили россияне, свои возражения касающиеся того, и это их первое возражение, что суд не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских права Украины вокруг так называемого российского Крыма и юрисдикции трибунала здесь быть не может. Мы же вопрос по поводу Крыма не ставим перед трибуналом вообще никак. Мы просто говорим о том, что Крым - это суверенная территория Украины, и это не является предметом этого спора. Предметом этого спора является нарушение наших прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, и они касаются не законной добычи наших природных ресурсов, незаконного вылова рыбы, незаконного строительства Керченского моста, препятствия свободы навигации", - объяснила замминистра.

На заседании Совета Европейского Союза в Люксембурге заявили, что против признания аннексии Крыма Россией.

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