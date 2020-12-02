Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры

Иван Банера родился на Винничинни. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. После окончания пошел служить в ряды 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Фото: Соцсети

6 лет назад погиб украинский воин сводного отряда Воздушных Сил "Дика качка" Иван Банера. В Авдеевка россияне устроили обстрел. Вражеский снаряд упал в метре от его ног.

Иван Банера родился на Винничинне. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. После окончания пошел служить в ряды 204-й Севастопольской бригады тактической авиации им. Александра Покрышкина.

Там старший лейтенант Иван Баннера познакомился с будущей женой Галиной Волосячик, которая работала врачом в их части.

Свою свадьбу молодожены запланировали на 14 февраля, но из-за особенностей военной службы перенесли на 22 марта 2014 года.

А уже в конце февраля украинскую военную часть окружили русские.

Впрочем, это не помешало молодым жениться. Хотя тогда сделать это было задачей не из легких: карточки у военнослужащих были заблокированы, а государственные учреждения не работали.

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Однако свадьба состоялась. В окруженном русскими городе под гимн Украины и вальс Мендельсона влюбленные обменялись кольцами и клятвами.

Фотографа и оператора не было, впрочем видео с их свадьбы облетело весь мир благодаря СМИ.

Они шли из загса в часть, а собратья смогли их празднично встретить и поздравить, несмотря на окружение.

А потом россияне пошли на штурм авиационной части Бельбек. Влюбленные бок о бок отбивались от оккупантов. Против российского спецназа, так называемых активистов самообороны, тяжелой военной техники, БТР, светошумовых гранат и стрельбы.

Иван и Галина не изменили присяге. Вышли из Крыма на материк, в Николаев.

Впоследствии Баннера пошел в состав сводного отряда Воздушных Сил "Дика качка". Защищал страну на востоке, потому что собственными глазами увидел коварство русских. А Галина в это время оставалась в Николаеве, в медицинской части бригады.

В одном из интервью Иван Бенера сказал: "Мы вдвоем составляли Военную присягу на верность украинскому народу, а моя жена - еще и клятву Гиппократа. Нарушать присягу не собираемся, будем служить в Вооруженных силах Украины, как патриоты своего государства"

Крымский военнослужащий погиб за 4 суток до ротации.

Его похоронили 4 декабря на Чукивському сельском кладбище Немировского района Винницкой области. Этот дневные провозгласили днем ​​траура.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, указом президента Украины старшего лейтенанта Банеру Ивана Ивановича наградили орденом "За мужество" III степени, посмертно.

21 марта, в селе Чукове, Немировского района Винницкой орден вручили семье погибшего офицера.

30 июля 2015-го Иван Банера награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта", посмертно.

В Чукове на фасадах: дома, где жил, школе и училище, где учился Иван Банера, были установлены мемориальные доски.

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