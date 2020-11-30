Россия должна пустить миссию ООН на оккупированные территории

Россия должна допустить мониторинговую миссию ООН на оккупированные Донбасс и Крым.
Об этом заявила евродепутат Раса Юкнявичене изданию Guildhall.
Жители оккупированных русскими территорий имеют достаточно проблем, в частности с эпидемией коронавируса.
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На территориях не известен уровень заболеваемости и качество оказания медицинской помощи. Украина может инициировать присутствие представителей Всемирной организации здравоохранения.
"После соответствующего разрешения Украины Россия как государство-оккупант обязана предоставить доступ ООН на оккупированные территории. Именно Россия, согласно нормам международного права, несет ответственность за пандемии на оккупированных территориях", - добавила Раса Юкнявичене.
Контрразведчики и следователи СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался совершить теракт.
Планировал взорвать подстанцию по распределению электроэнергии, сообщают в СБУ. Злоумышленник выполнял приказ так называемого МГБ ДНР.
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