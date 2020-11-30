Боевик ДНР пытался обесточить село в Донецкой области

Контрразведчики и следователи СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался совершить теракт.

Планировал взорвать подстанцию по распределению электроэнергии, сообщают в СБУ

Злоумышленник выполнял приказ так называемого МГБ ДНР.

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"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - сообщают в СБУ .

На Николаевщине прошли обучение артиллеристов Военно-морских сил ВС Украины. За тренировками наблюдал Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет пресс-служба Военно-морских сил ВСУ. Реактивная артиллерийская батарея отдельного подразделения по составу морской пехоты национального флота успешно отработала поставленные задачи при проведении батальонно-тактических учений, поразив определенные цели.