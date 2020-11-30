Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам

На Николаевщине прошли обучение артиллеристов Военно-Морских Сил ВС Украины.

За тренировками наблюдал Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Реактивная артиллерийская батарея отдельного подразделения по составу морской пехоты национального флота успешно отработала поставленные задачи при проведении батальонно-тактических учений, поразив определенные цели.

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В оккупированной Горловке Донецкой обл. произошло несколько взрывов на заводе Энергомаш.

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники сообщает, что погибли 12 оккупантов. Среди них майор Вооруженных сил РФ.