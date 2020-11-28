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суббота, 28 ноября 2020 12:17

В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист

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В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
На заводе в Горловке произошел взрыв. Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

В оккупированной Горловке Донецкой обл. произошло несколько взрывов на заводе Энергомаш.

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники сообщает, что погибли 12 оккупантов. Среди них майор Вооруженных сил РФ.

Взрыв уничтожил несколько зенитно-ракетных комплексов "Оса" и боеприпасы к ним.

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"Сумма ущерба оценивается в $80 млн. Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию", - рассказал журналист.

На передовой боевики в нарушение договоренностей активно укрепляют свои позиции, пользуясь режимом прекращения огня. Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей "первого и второго армейских корпусов".

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