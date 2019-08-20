Землю Православной церкви Украины в Крыму отдали католикам

Землю Православной церкви Украины в Симферополе отдали Католической церкви Крыма / фото Радио Свобода

В Симферополе землю, выделенную под строительство собора нынешней Православной церкви Украины, передали Римско-католической церкви.

Они уже планируют построить свой кафедральный собор, сообщают Крим.Реалии.

Земельный участок в 0,5 га на улице Киевской был выделен ПЦУ Симферопольским городским советом в 2012-2013 году.

По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, после аннексии Крыма Россией в 2014 году он пытался переоформить землю в соответствии с российским законодательством, однако ему отказали.

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"На мои запросы город дал ответ, что они не скажут, кому именно они отдали этот земельный участок, так как это противоречит российскому законодательству. А я должен доказать, что этот земельный участок принадлежит мне", - заявил архиепископ Климент.

Оккупанты отобрали у Православной церкви Украины в Крыму кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. Здание в Симферополе передали в юрисдикцию так называемого министерства имущественных и земельных отношений. Собор отдали по решению так называемого арбитражного суда в Крыму. Дополнительно обязали архиепископа Крымского Климента оплатить судебные сборы на сумму в 12 тыс. Руб. - 5 тыс. грн и признать Крым российским.