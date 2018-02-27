Заместитель председателя Меджлиса не исключил силового освобождения Крыма

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Фото: Фокус.ua

Возвращение аннексированного Крыма в состав Украины военным путем нельзя исключать.

Такое мнение Укринформу выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Его нельзя исключать. Если в Украины будет достаточная поддержка в мире, этот путь не исключен, как вариант.

Просто я не хочу его рассматривать. Ведь тогда в первую очередь пострадают крымские татары. Потому что они не скрывают свою позицию. И в поселках, где они проживают компактно, легко организовать погромы.

Татары в Крыму составляют явное меньшинство и являются очень заметной мишенью. Поэтому любые военные действия им не на пользу", - заявил Умеров.

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"У нас никогда не было никаких складов с оружием, хотя были времена, когда нас в этом обвиняли. Никакой специальной подготовки, никаких структур или групп людей, способных на вооруженные действия, у нас не было. Мне 60 лет, я всю жизнь в национальном движении, последние 30 лет живу в Крыму, и я этого не видел. Если бы хоть что-то такое было, я бы об этом знал.

Но если какие-то военные действия будут развиваться, мы можем быть только помощниками Украины", - резюмировал заместитель председателя Меджлиса.

Ранее Умеров заявил, что если бы сценарий аннексии Крыма был применен по отношению к Донбассу, Украина могла потерять восемь областей.