Заключенный охранник Яроша прекратил голодовку

Российский политзаключенный Александр Шумков начал есть. Фото из открытых источников

Александр Шумков - заключенный украинский военный и охранник Дмитрия Яроша - прекратил голодовку.

До этого отказывался от еды 130 дней, рассказала тетя политзаключенного Людмила Шумкова 24 каналу.

"Он неделю назад начал понемногу есть. Потому что выдерживать 2-3 судебных заседания еженедельно ему не хватает ни моральных, ни физических сил. Пьет сладкий чай, ест немного овсянки. 5 октября на прошлом заседании в Сербске он был бледен, худенький, но немного лучше себя чувствовал. Готовился голодать еще с марта. Хотел обратиться ко всем политзаключенным и провести с ними голодовку", - рассказала Людмила.

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Сейчас в российских тюрьмах незаконно находятся 74 украинских политзаключенных.

9 октября прекратил голодать Владимир Балух. В знак протеста не употреблял пищи более 200 дней.