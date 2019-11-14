Загороднюк заявил о готовности противостоять России в море

Загороднюк отметил важность развития ВМС. Фото: Соцсети

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что Россия препятствует свободе судоходства и развития морской индустрии Украины на Черном и Азовском морях.

"Военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развития морской индустрии", - написал он на своей странице в Facebook .

Загороднюк отметил, что для противостояния врагу Украина имеет иметь мощные военно-морские силы.

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Россияне увеличили время задержки судов в Азовском море. Продолжительность задержания кораблей, что пустыми идут в украинские порты, выросла в 2,4 раза, а тех, что выходят оттуда с товаром, - в 3,2 раза, пишет редактор BkackSeaNews Андрей Клименко.