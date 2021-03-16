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среда, 17 марта 2021 00:04

Задержанный в Крыму "украинский агент" оказался журналистом

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Задержанный в Крыму &quot;украинский агент&quot; оказался журналистом
В Крыму задержали журналиста "Радио Свобода".

Задержанный в Крыму "украинский агент" Владислав Есипенко оказался журналистом-фрилансером Радио Свобода.

На его задержание отреагировал президент Радио Свобода Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - отметил Флай, сообщают Крим.Реалии.

16 марта на сайте Центра общественных связей ФСБ было опубликовано сообщение о задержании Есипенко, который якобы занимался сбором информации "в интересах спецслужб Украины".

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Российские спецслужбы утверждают, что Есипенко занимался, в частности, фото- и видеосъемкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. При обследовании автомобиля задержанного Владислава Есипенко якобы был найден предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства". В отношении Есипенко возбудили уголовное дело.

В Службе внешней разведки Украины назвали задержание Есипенко фоном, который ФСБ создает для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

10 марта уроженца Кривого Рога Владислав Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко задержали сотрудники ФСБ России после их участия в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе 9 марта.

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