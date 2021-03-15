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Задержания в Крыму уже не удивляют: редактор местной газеты рассказал, почему

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Задержания в Крыму уже не удивляют: редактор местной газеты рассказал, почему
Бекир Мамутов родился в Узбекистане, куда депортировали его семью. Живет в Крыму с 1992 года. Был избран в Меджлис крымскотатарского народа. Возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

После аннексии Крыма оккупанты посадили за решетку около 100 крымских татар. Таким образом они демонстрируют, что ситуацию на полуострове держат под контролем.

Об этом журналу "Країна" рассказал редактор крымскотатарской газеты "Къырым" Бекир Мамутов.

"К плохому человек тоже привыкает. Эти задержания нас уже не удивляют. Власть должна демонстрировать, что за всем следит, все держит под контролем. Но исполнители этих действий заходят слишком далеко, действуя даже в разрез со своими законами. Задержанным парням дают по 18- 20 лет - такие сроки, якобы их с центнером тротила поймали под Кремлевской стеной. Нормальный разум это не воспринимает", - сказал он.

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"Наша газета освещает все задержания. Это всегда - первополосная новость. Больше ни в одном печатном СМИ в Крыму об этих событиях не пишут. Таким образом мы пытаемся проявить солидарность и моральную поддержку почти сотни крымских татар, которые сидят за решеткой. Почти 200 детей остались полусиротами. Разве можно не сочувствовать?", - добавил Бекир Мамутов.

Полный текст беседы с Бекиром МАМУТОВ читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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