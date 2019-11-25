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понедельник, 25 ноября 2019 18:21

Возврат кораблей: все эти действия повлияют на сумму, которую должна возместить РФ

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Возврат кораблей: все эти действия повлияют на сумму, которую должна возместить РФ
Устанавливать и фиксировать повреждения украинских кораблей будет экспертиза. Фото: BBC

Решение международного трибунала не выполнено, потому что на кораблях нет оборудования.

"Но при возникает вопрос, почему мы не проверили корабли перед тем как забирать их у россиян. Мы утверждаем, что получили корабли розукомплектувани, а россияне утверждают, что мы подписывали акт приема-передачи, в котором корабли были укомплектованы по хозяйственной части. Согласно наша сторона не указала, что не подтверждают это, потому что не могли осмотреть их во время передачи. Надо выяснить, действительно ли наша сторона не могла осмотреть корабли. это вызов, которые наши ВМС могли предвидеть и быть к нему готовым. Мы имеем ситуацию, в которой обзор состоялся в Очакове ", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Вияснятиме этот факт экспертиза. Проверять, когда и как корабли получили повреждения.

"Все эти действия повлияют на сумму, которую должен возместить РФ", - добавляет он.

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Суд требовал возвращения кораблей и экипажей.

"Разбираться с РФ относительно судебного дела надо будет уже в ЕСПЧ. Возможно будут индивидуальные жалобы от моряков и их защиты. Там будут рассматривать или ограничены их права. Арбитраж в Гааге воспримет это как дополнительный фактор", - говорит он.

Наши экипажи являются подозреваемыми по гражданскому делу.

"Это видение нам выгодно в процессуальном измерении. Мы в Гамбурге и Гааге доказываем, что Керченский инцидент является правоохранительной операцией. Это дает нам возможность вести этот процесс, потому что арбитраж не может рассматривать военную операцию", - говорит он.

Россияне заявили, что личные вещи украинских моряков с кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" сгнили из-за влажности.

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов

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