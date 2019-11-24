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воскресенье, 24 ноября 2019 15:59

Стало известно, куда исчезли личные вещи моряков из освобождённых кораблей

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Стало известно, куда исчезли личные вещи моряков из освобождённых кораблей
Одежда моряков сгнила. Фото: НВ

Россияне заявили, что личные вещи украинских моряков с кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" сгнили из-за влажности.

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов, передает Еспресо.tv.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условия содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена. Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал он.

10 месяцев корабли находились без присмотра.

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"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И вот они так и стояли", - отметил юрист.

Оккупанты изъяли все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение, мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители моряков.

Россия возобновила следствие по делу против украинских моряков. Аргументировала возвращением кораблей в Украину, говорит адвокат моряков Николай Полозов.

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