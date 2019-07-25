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четверг, 25 июля 2019 16:57

Военнопленные Роман Мокряк и Вячеслав Зинченко празднуют дни рождения

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25 июля в российской тюрьме "Лефортово" два пленных моряка празднуют дни рождения.

Моряку Вячеславу Зинченко исполняется 21 год, а командиру "Бердянска" Роману Мокряку - 33 года.

Они провели за решеткой уже 8 месяцев.

Вячеслав хотел получать высшее образование, перед тем, как пойти в Керченский пролив, подал документы в мореходку.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков
  Моряк Вячеслав Зинченко попал в русский плен 25 ноября
Моряк Вячеслав Зинченко попал в русский плен 25 ноября

Очень расстроился, когда узнал, что россияне будут держать их вопреки решениям международных организаций.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков
  Капитан МБАК "Бердянск" военнопленный Роман Мокряк
Капитан МБАК "Бердянск" военнопленный Роман Мокряк

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Роман Мокряк остался верен присяге во времена аннексии Крыма, в отличие от некоторых коллег. На одном из заседаний предложил оставить его, а команду вернуть домой.

Команда Gazeta.ua желает военнопленным сил и терпения и ждет их дома.

25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.

25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.

24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива.

Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.

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Дата
25
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