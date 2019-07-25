Военнопленные Роман Мокряк и Вячеслав Зинченко празднуют дни рождения

25 июля в российской тюрьме "Лефортово" два пленных моряка празднуют дни рождения.

Моряку Вячеславу Зинченко исполняется 21 год, а командиру "Бердянска" Роману Мокряку - 33 года.

Они провели за решеткой уже 8 месяцев.

Вячеслав хотел получать высшее образование, перед тем, как пойти в Керченский пролив, подал документы в мореходку.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков Моряк Вячеслав Зинченко попал в русский плен 25 ноября

Очень расстроился, когда узнал, что россияне будут держать их вопреки решениям международных организаций.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков Капитан МБАК "Бердянск" военнопленный Роман Мокряк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скоро будем встречать моряков на Родине" - Денисова

Роман Мокряк остался верен присяге во времена аннексии Крыма, в отличие от некоторых коллег. На одном из заседаний предложил оставить его, а команду вернуть домой.

Команда Gazeta.ua желает военнопленным сил и терпения и ждет их дома.

25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен. 25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. 24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива. Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.