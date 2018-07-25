"Водители спят на обочине": Керченский мост стал причиной километровых пробок

В связи с запуском Керченского моста на оккупированном россиянами полуострове образовались километровые пробки . Фото: Фото: Анастасия Курдюкова

Туристы жалуются на километровые пробки в связи с запуском Керченского моста на оккупированном россиянами полуострове.

Водители проводят в пробках от 1,5 до 4 часов, некоторым приходится спать на обочине, сообщает "Комсомольская правда".

"Полтора часа - это еще не предел, - отмечает один из водителей. - Самая большая пробка в моей жизни: поселок Батальное - Феодосия. Четыре часа (расстояние 28 км)! С 21.00 до часу ночи. Измотанные, уставшие водители спят в машинах прямо на обочине, другие несутся по "встречке".

Рейсовые автобусы задерживаются минимум на три часа. Пассажиры сдают билеты и едут на такси.

"Из Керчи до Симферополя на автобусе обычно за 4 часа всегда доезжали. А на выходных дорога заняла почти в два раза больше времени. Выехала в 15:40, а приехала на автовокзал после 22:00, - рассказывает пассажирка Анастасия. - Мы четыре часа простояли в пробке. Сначала 2,5 часа от Батального до Феодосии, а потом еще полтора часа от Зуи до Симферополя ".

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Также в сети появилось видео укладки первых рельсов на Керченском мосту: строители создают верхнюю часть пути железнодорожной части.

Формирование пути идет от Тамани до Керчи, полотно создается бесстыковочним способом.

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