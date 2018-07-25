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среда, 25 июля 2018 11:04

В Крыму закончились места на кладбищах: оккупанты придумали выход

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В Крыму закончились места на кладбищах: оккупанты придумали выход
В Крыму по-новому будут бороться с нехваткой мест на кладбищах. Фото: Kuda.ua

В оккупированном Россией Крыму из-за недостатка мест на кладбищах запустят крематорий.

Он заработает в начале августа в Симферопольском районе - селе Гвардейском. Его владелец, вице-президент Союза похоронных организаций Михаил Ремез рассказал о специфике работы предприятия, передают РИА "Новости".

"Есть 2 вида крематориев: в первом возможно проведение обрядовых процессов, во втором, который построен у нас, - нет. Здесь не смогут присутствовать родственники умерших, только представители похоронных организаций", - объяснил Михаил Ремез.

Процедура кремации занимает около часа.

"У нас есть специальный аппарат, который выдает штрих-код на несгораемом материале. Он наклеивается на гроб, чтобы с помощью считывающей аппаратуры идентифицировать личность человека. Затем гроб подается в кремационный блок, а затем - в печь. Кремация занимает 50-60 мин. Выбросы в воздух после сжигания тел не оказывают негативного влияния на экологию. Фильтруется сгоревший воздух, ведь человек почти полностью состоит из воды. Образуются диоксины, но для борьбы с ними у нас есть система фильтрации. Для этого нужно снизить температуру дыма в половину - до 400 градусов. Это оборудование разработано в Китае по программе защиты окружающей среды ", - рассказал Ремез, указав, что стандартный способ захоронения тел в земле наносит гораздо больший вред экологии.

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Отмечается, что новый вид захоронения считают приемлемым далеко не все религии мира. Российская православная церковь Московского патриархата считает, что тела необходимо хоронить в землю. Не признает кремацию и ислам, исключением могут стать только экстренные случаи.

В оккупированном Россией Симферополе возникла проблема с нехваткой мест на кладбище. Сообщают, что единственное кладбище, где можно проводить захоронения, могут закрыть уже через год.

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