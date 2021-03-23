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вторник, 23 марта 2021 07:41

"Вместо политических проблем решали экономические" - почему РФ аннексировала Крым

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&quot;Вместо политических проблем решали экономические&quot; - почему РФ аннексировала Крым
Бекир Мамутов родился в Узбекистане, куда депортировали его родителей. В Крым переехал в 1992 году. Возглавляет редакцию крымскотатарской газеты "Къырым". Фото: Зинур Умеров

В первой половине 1990-х годов Крым надо было объявить национально- территориальной автономией крымскотатарского народа. Если бы это сделали, события 2014 не состоялись бы.

В этом убежден главный редактор редактор крымскотатарской газеты "Къырым" Бекир Мамутов.

"Крымские татары от Украины всегда ждали прежде всего моральной, политической поддержки, понимания нашего давнего стремления к получению национальной автономии на исторической родине. Хотели заручиться поддержкой в ​​противодействии сепаратизму. Но Украина перемещала акценты из решений политических вопросов на решение экономических проблем. Что вам надо? чтобы театре и ансамбли функционировали? Пожалуйста. Прессе помочь? И это можно. Велось какое-то жилищное строительство. Но у крымских татар всегда было ощущение, что это делается вместо решения политических проблем. В первой половине 1990-х годов Крым надо было объявить национально-территориальной автономией нашего народа. Если бы это сделали, события 2014 не состоялось бы", - сказал он.

"Если этот мир хоть немного моральный, то Крым должен быть в составе того государства, в которого его отняли. Но Украина не должна проявлять большой интерес к Крыму, как к территории. Она должна действовать через наш национальный фактор. Говорить: эти люди нам больше доверяют, они хотят быть с нами. Это должен быть ключевой аргумент в будущем развитии полуострова", - добавил Бекир Мамутов.

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Полный текст беседы с Бекиром Мамутовым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

1 марта 2014 года самопровозглашённый председатель Совета министров АР Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России о помощи в "обеспечении мира и спокойствия" на территории Крыма. В ответ в тот же день обе палаты Государственной думы предоставили Владимиру Путину согласие на ввод российских войск в Украину. После этого по всей территории полуострова состоялись масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз, захват административных помещений, контроль транспортных магистралей и других стратегически важных объектов.11 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет принял декларацию о независимости и в нарушение законов Украины назначили на 16 марта соответствующий референдум. Он прошел с многочисленными нарушениями и фальсификациями, в присутствии большого количества вооруженных российских военных. Показал, что якобы 96,77% участников поддержали "воссоединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".

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