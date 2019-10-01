Винник признал одну свою ошибку

16 марта 2014 года в Крыму состоялся непризнанный миром "референдум", по результатам которого Россия включила полуостров в свой состав

Певец Олег Винник попросил прощения у семей военнослужащих, погибших в результате аннексии Крыма Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он заявил, что не знал о погибших, когда говорил, что "за Крым не умер ни один солдат".

"Я не знал этой информации, как и большинство моих окружающих. Поэтому хочу извиниться перед семьями и сказать, что сочувствую и вместе с вами несу эту боль", - сказал Винник.

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