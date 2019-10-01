Винник признал одну свою ошибку

Певец Олег Винник попросил прощения у семей военнослужащих, погибших в результате аннексии Крыма Россией.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Он заявил, что не знал о погибших, когда говорил, что "за Крым не умер ни один солдат".
"Я не знал этой информации, как и большинство моих окружающих. Поэтому хочу извиниться перед семьями и сказать, что сочувствую и вместе с вами несу эту боль", - сказал Винник.
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Олег Винник присоединился к россиянам, сторонникам Путина во флэшмобе за "мир без войны и насилия". Его действия вызвали возмущение украинцев. Из-за этого Винник попал в базу "Миротворца".
Также Винник заявил, что "за Крым не умер ни один солдат".
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