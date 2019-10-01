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вторник, 01 октября 2019 14:27

Винник признал одну свою ошибку

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Винник признал одну свою ошибку
16 марта 2014 года в Крыму состоялся непризнанный миром "референдум", по результатам которого Россия включила полуостров в свой состав

Певец Олег Винник попросил прощения у семей военнослужащих, погибших в результате аннексии Крыма Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он заявил, что не знал о погибших, когда говорил, что "за Крым не умер ни один солдат".

"Я не знал этой информации, как и большинство моих окружающих. Поэтому хочу извиниться перед семьями и сказать, что сочувствую и вместе с вами несу эту боль", - сказал Винник.

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Олег Винник присоединился к россиянам, сторонникам Путина во флэшмобе за "мир без войны и насилия". Его действия вызвали возмущение украинцев. Из-за этого Винник попал в базу "Миротворца".

Также Винник заявил, что "за Крым не умер ни один солдат".

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