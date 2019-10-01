Винник не захотел называть Россию агрессором.

Певец Олег Винник не захотел называть Россию агрессором и не дал утвердительного ответа относительно Крыма.

Об этом шла речь на его пресс-конференции во вторник.

На вопрос журналиста "Территорией какой страны считает Крым Олег Винник" певец ответил:

"Я украинец, я гражданин Украины и Крым - мой. Вам этого достаточно?".

На уточняющий вопрос: "Вы можете сказать, что Крым - это Украина", - Винник снова ответил: "Крым - мой".

"Вы считаете Россию агрессором?" - спросила журналист.

Певец не дал утвердительного ответа и начал говорить о "мире".

"Вы хотите услышать, что я считаю. А я все же хочу, чтобы услышали наши люди, которые решают судьбу нашей страны, мира - президент, наша власть", - сказал Винник.

"Россия - агрессор или нет? То, что происходит на Донбассе, произошло в Крыму?" - продолжила журналист.

Винник снова не дал утвердительного ответа. "Я хочу, чтобы люди в мире жили", - повторялся певец.

В то же время он заявил, что не будет выступать в России.

"Меня приглашают года три. В том числе на корпоративы. Я никогда не на что не соглашался", - сказал он.

В конце пресс-конференции журналистка сказала Виннику: "Как Украина может прекратить войну, если Россия воюет с Украиной? Слушайте, вы из нас вообще здесь дураков делаете?".

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Олег Винник присоединился к россиянам, сторонникам Путина во флэшмобе за "мир без войны и насилия".