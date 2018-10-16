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вторник, 16 октября 2018 13:23

"Вежливые люди" из Крыма теперь в Сирии: показали троллинг оккупантов
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В Сирии так называемая "делегация из оккупированного Крыма" в ходе встречи с Башаром Асадом в Дамаске подарила ему картины с крымским пейзажем, с изображением Московского Кремля и копию памятника "вежливым людям".

"Подарки" сирийскому диктатору вручил так называемый председатель крымского правительства Сергей Аксенов, передает РИА "Новости".

Так называемая делегация из оккупированного Крыма в Сирии потролила диктатора Башара Асада подарками с "вежливыми людьми"
Фото: Facebook
Так называемая делегация из оккупированного Крыма в Сирии потролила диктатора Башара Асада подарками с "вежливыми людьми"
Так называемая делегация из оккупированного Крыма в Сирии потролила диктатора Башара Асада подарками с "вежливыми людьми"
Так называемая делегация из оккупированного Крыма в Сирии потролила диктатора Башара Асада подарками с "вежливыми людьми"
Так называемая делегация из оккупированного Крыма в Сирии потролила диктатора Башара Асада подарками с "вежливыми людьми"

"Мы подарили картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму, от Госсовета подарили панно с изображением здания Госсовета Крыма, от Совета Федерации Ольга Федоровна Ковитиди подарила гравюру с изображением Московского Кремля, и был общий коллективный подарок - статуэтка, копия памятника" вежливым людям ", который стоит у нас в Симферополе", - отметил оккупант Аксенов.

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В свою очередь, президент Сирийской Арабской Республики Асад сообщил о возможном посещении оккупированного Крыма в апреле 2019-го.

Асад хочет посетить Крым во время так называемого Ялтинского международного экономического форума. Однако при условии, если обстоятельства этому не помешают.

Россия направила в Восточной Ливии несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. То, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он ранее использовал в Сирии и Крыму.

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