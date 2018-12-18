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вторник, 18 декабря 2018 11:46

Великобритания прислала корабль в Черное море в знак поддержки Украины

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Великобритания прислала корабль в Черное море в знак поддержки Украины
Британский военный корабль зашел в Черное море / фото: ShipSpotting.com

17 декабря в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

"Королевский военно-морской флот Великобритании возвращается в Черное море впервые после Азовской кризиса: многоцелевое гидрографическое и океанографическое судно класса Echo, базирующаяся в Девонпорте, прошло через Босфор", - сообщил на своей странице в Twitter наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик.

По словам наблюдателя, корабль оснащен системой EM 710 MBES, одноколейным эхолотом EA600 и прицепным боковым сонаром.

"Свобода судоходства в Черном море: построена компанией Appledore Shipbuilders в Бидефорд, HMS Echo вооруженный 20 мм, Mk44 7,62 мм пушками. HMS Echo попал в Черное море в 18:00 GMT, сопровождаемый турецкой береговой охраной TCSG29. Он может находиться (В Черном море - Gazeta.ua) 21 день согласно Конвенции Монтре", - добавил Ишик.

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HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Другой - HMS Enterprise (H88) - уже заходил к Черному морю в начале 2018-го. Это первые корабли британского флота, оснащены азимутальными двигателями, предоставляющих им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров.

22 декабря 2018-го более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4 армии ВВС и ПВО проведут перелет из аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму к своему месту постоянной дислокации.

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