Великобритания прислала корабль в Черное море в знак поддержки Украины

17 декабря в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

"Королевский военно-морской флот Великобритании возвращается в Черное море впервые после Азовской кризиса: многоцелевое гидрографическое и океанографическое судно класса Echo, базирующаяся в Девонпорте, прошло через Босфор", - сообщил на своей странице в Twitter наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик.

По словам наблюдателя, корабль оснащен системой EM 710 MBES, одноколейным эхолотом EA600 и прицепным боковым сонаром.

"Свобода судоходства в Черном море: построена компанией Appledore Shipbuilders в Бидефорд, HMS Echo вооруженный 20 мм, Mk44 7,62 мм пушками. HMS Echo попал в Черное море в 18:00 GMT, сопровождаемый турецкой береговой охраной TCSG29. Он может находиться (В Черном море - Gazeta.ua) 21 день согласно Конвенции Монтре", - добавил Ишик.

