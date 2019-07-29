В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира

В Украину вернули собаку Джесси, что жила на борту буксира "Яны Капу", который захватили 25 ноября в прошлом году.

После того, как моряков повезли в российскую тюрьмы, собачку оставили себе российские пограничники, сообщают Крым.Реалии.

"Собственно, переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, продолжались около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку", - объяснила адвокат военнопленного Владимира Терещенко Анастасия Саморукова.

Фото: Александра Сурган

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Координатор группы защиты пленных моряков Николай Полозов рассказал, что Джесси находилась у оккупантов более 8 месяцев.

"Она там была на цепи, не сказать, что к ней плохо относились. Ее там кормили, но она все равно находилась в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было 3 или 4 месяца. Я, когда узнал о ней, еще, помню, сказал, что спасем собачку - спасем и моряков", - сказал Полозов.

Собаку забрала семья военнопленного Сергея Чулибы. Сейчас Джесси находится в Херсонской области.

25 ноября 2018-го россияне атаковали буксир "Яны Капу". Корабль пограничной службы ФСБ России "Дон" осуществлял нападение на судно, а затем пошел на таран, сломав у буксира один из моторов. После того, как украинское судно не смогло продолжить ход, на его борт отправили российскую группу захвата. Моряки на МБАК "Бердянск" и "Никополь" не оставили команду буксира в беде, и попытались защитить.