В Турции назвали условие, при котором могут признать аннексию Крыма

Турция может признать Крым российским. Фото: reuters.com

Власти Турции не исключают, что могут признать аннексию Крыма Россией, если крымским татарам будет на полуострове хорошо.

Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политики Исмаила Сафи в интервью российским СМИ.

Чиновник заявил, что турецкий народ имеет с крымскими татарами давние исторические связи, поэтому турки хотят им мира и процветания.

Он подчеркнул, что Турция будет сотрудничать с той страной, которая это предложит для крымскотатарского народа, Россия - не исключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму срочно прокладывают электросети для военных

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обвинил президента России в организации издевательств над заключенными в оккупированном Крыму. Он заявил, что Путин лично отвечает за пытки и заключение несогласных на аннексирована полуострове.