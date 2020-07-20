В Турции назвали условие, при котором могут признать аннексию Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2673
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 927
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 693
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 261
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 603
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 477
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4806
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6732
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
5
11
8
25
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
На буксире &quot;Яны Капу&quot; подняли крымскотатарский флаг
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Видео
Все видео
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1188
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4977
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1422
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 июля 2020
Просмотров: 585
Прорвало
– У нас новий сусід. Можеш із ним не вітатися. Усе рівно не відповість, – попереджають батьки, коли приїжджаю гостювати в село під ...
понедельник, 20 июля 2020 10:12

В Турции назвали условие, при котором могут признать аннексию Крыма

  Комментировать
В Турции назвали условие, при котором могут признать аннексию Крыма
Турция может признать Крым российским. Фото: reuters.com

Власти Турции не исключают, что могут признать аннексию Крыма Россией, если крымским татарам будет на полуострове хорошо.

Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политики Исмаила Сафи в интервью российским СМИ.

Чиновник заявил, что турецкий народ имеет с крымскими татарами давние исторические связи, поэтому турки хотят им мира и процветания.

Он подчеркнул, что Турция будет сотрудничать с той страной, которая это предложит для крымскотатарского народа, Россия - не исключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму срочно прокладывают электросети для военных

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обвинил президента России в организации издевательств над заключенными в оккупированном Крыму. Он заявил, что Путин лично отвечает за пытки и заключение несогласных на аннексирована полуострове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Турции назвали условие, при котором могут признать аннексию Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Короля убили на пороге мечети

Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт

Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре

Пират открыл путь в Гренландию

Фюрера спасла дубовая столешница

Журналиста подорвали в автомобиле в центре Киева

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 14607
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 10494
Фото животных, которых &quot;природа&quot; наградила интересной внешностью
Фото животных, которых "природа" наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 7821
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 6894
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 6678
Крым
Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев
Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев Просмотров: 90
Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград
Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград Просмотров: 954
Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации
Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации Просмотров: 1530
В Крыму высыхают водохранилища
В Крыму высыхают водохранилища Просмотров: 1017
"Царь едет": в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина
"Царь едет": в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
3
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
1
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Голосов: 8060
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua