Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2610
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 909
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 684
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 261
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 603
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 477
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4797
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6714
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
5
11
8
25
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
На буксире &quot;Яны Капу&quot; подняли крымскотатарский флаг
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Показали современное состояние древних крепостей Крыма
Видео
Все видео
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
Россия запустила движение грузовых поездов по Крымскому мосту
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
РФ хочет аннексировать еще один регион Украины - екскомандувач сил США
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1170
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4959
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1422
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 июля 2020
Просмотров: 369
Прорвало
– У нас новий сусід. Можеш із ним не вітатися. Усе рівно не відповість, – попереджають батьки, коли приїжджаю гостювати в село під ...
понедельник, 20 июля 2020 03:51

Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев

  Комментировать
Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев
Джемилев рассказал об ответственности Путина в отношении крымских татар. Фото: Лига

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обвинил президента России Владимира Путина в организации издевательств над заключенными в оккупированном Крыму.

Путин лично отвечает за пытки и заключение, соответствующий комментарий Мустафы Джемилева опубликован на ютуб-канале "Безхайпу".

Еще при Советском Союзе, вопросы применения пыток решался на высшем уровне. Джемилев отметил, что председатель НКВД Лаврентий Берия согласовывал это лично со Сталиным.

По его данным, сейчас всех арестованных бьют и пытают.

Поэтому все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин, - уверен Джемилев.

Реакции Москвы на такие обвинения в адрес российского президента пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымские татары требовали извинений от оккупационной власти

7 июля правоохранители РФ в аннексированном Крыму провели обыски в частных домах крымских татар. Силовики обыскали сразу несколько домов в разных районах полуострова. После этого шесть крымских татар Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмет Ибрагимова, Алима Суфьянова и Вадима Бектемирова отвезли в управление ФСБ Симферополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 12132
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 10611
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 9000
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 6543
Фото животных, которых &quot;природа&quot; наградила интересной внешностью
Фото животных, которых "природа" наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 5985
Крым
Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград
Предателей Украины до сих пор не лишили государственных наград Просмотров: 837
Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации
Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации Просмотров: 1170
В Крыму высыхают водохранилища
В Крыму высыхают водохранилища Просмотров: 927
"Царь едет": в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина
"Царь едет": в оккупированном Крыму снизили цену бензина к визиту Путина Просмотров: 495
Голосование в Крыму: Украина просит усилить санкции против РФ
Голосование в Крыму: Украина просит усилить санкции против РФ Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
2
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
1
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
1
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
1
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Голосов: 8057
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua