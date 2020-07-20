Путин лично ответственный за пытки заключенных в оккупированном Крыму - Джемилев

Джемилев рассказал об ответственности Путина в отношении крымских татар. Фото: Лига

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обвинил президента России Владимира Путина в организации издевательств над заключенными в оккупированном Крыму.

Путин лично отвечает за пытки и заключение, соответствующий комментарий Мустафы Джемилева опубликован на ютуб-канале "Безхайпу".

Еще при Советском Союзе, вопросы применения пыток решался на высшем уровне. Джемилев отметил, что председатель НКВД Лаврентий Берия согласовывал это лично со Сталиным.

По его данным, сейчас всех арестованных бьют и пытают.

Поэтому все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин, - уверен Джемилев.

Реакции Москвы на такие обвинения в адрес российского президента пока нет.

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7 июля правоохранители РФ в аннексированном Крыму провели обыски в частных домах крымских татар. Силовики обыскали сразу несколько домов в разных районах полуострова. После этого шесть крымских татар Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмет Ибрагимова, Алима Суфьянова и Вадима Бектемирова отвезли в управление ФСБ Симферополя.