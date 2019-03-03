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воскресенье, 03 марта 2019 12:35

В Турции напомнили об окупации Крыма
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В столице Турции Анкаре состоялся ежегодный традиционный культурное мероприятие "Крымская ночь". На фестивале свое творчество демонстрировали крымскотатарские певцы, оркестр, танцевальные коллективы.
Фото: УКРИНФОРМ
Отметили и о роли Турции в вопросе защиты прав крымских татар и оказание поддержки переселенцам из Крыма
В столице Турции Анкаре состоялся ежегодный традиционный культурное мероприятие "Крымская ночь". На фестивале свое творчество демонстрировали крымскотатарские певцы, оркестр, танцевальные коллективы.
В столице Турции Анкаре состоялся ежегодный традиционный культурное мероприятие "Крымская ночь". На фестивале свое творчество демонстрировали крымскотатарские певцы, оркестр, танцевальные коллективы.
"Крымская ночь - это уникальное явление, которое позволяет сохранить многогранную крымскотатарский культуру, что является свидетельством того, что она не только сохранена, но и развивается ", - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

В столице Турции Анкаре состоялся ежегодное традиционный культурное мероприятие "Крымская ночь".

На фестивале свое творчество демонстрировали крымскотатарские певцы, оркестры, танцевальные коллективы.

Напомнили и о незаконной аннексии Крыма, о вынужденном переселении из полуострова десятков тысяч крымских татар. В частности, отметили о роли Турции в вопросе защиты прав крымских татар и оказание поддержки переселенцам из Крыма, передает Укринформ.

"Сегодня все мы чувствуем эту особую атмосферу Крыма, этот особый дух крымских татар. Крымская ночь - это уникальное явление, которое позволяет сохранить многогранную крымскотатарский культуру, является свидетельством того, что она не только сохранена, но и развивается", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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По его словам, особое значение проведения "Крымских ночей" приобрело после оккупации Крыма.

"Несмотря на все исторические вызовы, крымскотатарская культура сохранена, она обогащает мировую копилку культур. Крымские ночи стали символом несокрушимости, величия крымскотатарского народа", - сказал дипломат.

Он добавил, что пятилетие после аннексии Крыма - это не только время оккупации, но и время сопротивления, борьбы за освобождение.

Перед началом "Крымской ночи" крымскотатарское и украинское общество выразили протест против незаконной оккупации Крыма на одной из центральных площадей Анкары. Участники акции призвали мировое сообщество приложить все усилия для его освобождения.

Украинцы и неравнодушные люди по всему миру выходят на акции, посвященную 5-летию сопротивления оккупации Крыма.

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Дата
03
марта

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