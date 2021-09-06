В США отреагировали на похищение замглавы Меджлиса

США призывают РФ освободить задержанных крымских татар. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно освободить первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и других задержанных крымских татар.

США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщают на сайте Госдепа.

"Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымско-татарского меджлиса и 45 других крымских татар российской оккупационной властью в Крыму. Мы призываем РФ немедленно освободить их", - говорится в заявлении.

23 августа на саммите "Крымская платформа" США подтвердили, что Крым - это Украина.

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3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение неизвестно. 4 сентября в Евпатории задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова. В тот же день к Джелялу пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство. Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержание Джеляла связало с участием в "Крымской платформе". МИД Украины выразило протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма.