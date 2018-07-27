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пятница, 27 июля 2018 09:27

В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
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Украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Фото: twitter.com/KrimRt
Украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Украиноязычные вывески оккупированной Алушты

В Алуште через четыре года оккупации Крыма Россией сохранились вывески на украинском языке. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter блогером RoksolanaToday & Крым.

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В частности, надписи на украинском языке еще можно увидеть в отделах супермаркетов, на зонтиках летних площадок, на дверях некоторых заведений, а также в названиях улиц на дорожных знаках.

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги до Керченского моста. И показала в сети, как они уничтожают близлежащие дома.

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