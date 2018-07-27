В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты

Фото: twitter.com/KrimRt

В Алуште через четыре года оккупации Крыма Россией сохранились вывески на украинском языке. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter блогером RoksolanaToday & Крым.

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В частности, надписи на украинском языке еще можно увидеть в отделах супермаркетов, на зонтиках летних площадок, на дверях некоторых заведений, а также в названиях улиц на дорожных знаках.

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги до Керченского моста. И показала в сети, как они уничтожают близлежащие дома.