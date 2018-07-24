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вторник, 24 июля 2018 18:30

"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
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Вблизи Керченского моста оккупанты сносят дома для строительства железной дороги
Фото: Керч.фм
Вблизи Керченского моста оккупанты сносят дома для строительства железной дороги
Вблизи Керченского моста оккупанты сносят дома для строительства железной дороги
Вблизи Керченского моста оккупанты сносят дома для строительства железной дороги
Вблизи Керченского моста оккупанты сносят дома для строительства железной дороги

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.

Этот участок земли попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону, сообщает "Керчь.ФМ".

Отмечается, что подрядчик железной дороги выкупил часть участка в размере 2-х соток. Женщина уже получила компенсацию. Но за 6,33 сотки, дачный двухэтажный дом, хозяйственные постройки и зеленые насаждения владелице никто не заплатил. 21 июля женщина пришла на дачу, обнаружила, что вся территория вместе с хозяйственными сооружениями и деревьями перекопана бульдозером.

"Остался полуразрушенный дом. Рабочие мне сказали, что вы хорошо успели, мы бы и его сломали. Сегодня, в понедельник, я все утро пытаюсь дозвониться хоть к кому-нибудь, но кто на больничном, кто в отпуске, а я не знаю, что мне делать", - жалуется женщина.

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Незаконно построенный Керченский мост между оккупированным полуостровом и материковой Россией - разрушится. Это предсказала известная болгарская провидица Ванга.

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