"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома

Фото: Керч.фм

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.

Этот участок земли попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону, сообщает "Керчь.ФМ".

Отмечается, что подрядчик железной дороги выкупил часть участка в размере 2-х соток. Женщина уже получила компенсацию. Но за 6,33 сотки, дачный двухэтажный дом, хозяйственные постройки и зеленые насаждения владелице никто не заплатил. 21 июля женщина пришла на дачу, обнаружила, что вся территория вместе с хозяйственными сооружениями и деревьями перекопана бульдозером.

"Остался полуразрушенный дом. Рабочие мне сказали, что вы хорошо успели, мы бы и его сломали. Сегодня, в понедельник, я все утро пытаюсь дозвониться хоть к кому-нибудь, но кто на больничном, кто в отпуске, а я не знаю, что мне делать", - жалуется женщина.

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Незаконно построенный Керченский мост между оккупированным полуостровом и материковой Россией - разрушится. Это предсказала известная болгарская провидица Ванга.