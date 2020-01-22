В СБУ объяснили, может ли российский актер Серов выступать в Украине

В СБУ отметили, что Государственную пограничную службу Украины проинформировали о факте нарушения правил пересечения границы. Фото: today.ua

Российскому певцу Александру Серову разрешено въезжать в Украину.

Такое разрешение он имеет, несмотря на то, что незаконно посещал оккупирован Крым, пишет "Апостроф".

Издание подавало официальный запрос в СБУ касательно российского певца.

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"В Киеве во Дворце" Украина "на 23 марта анонсировано концерт российского певца Александра Серова, который в 2017 году выступал в аннексированом Крыму. Просим сообщить Вас о наличии или отсутствии запрета въезда в Украину указанного артиста", - говорилось в запросе.

В ответ на это в Службе безопасности сообщили, что на дату запроса, информации о запрете нет. Одновременно в СБУ отметили, что Государственную пограничную службу Украины проинформировали о факте нарушения правил пересечения границы.

Ответа Государственной пограничной службы Украины пока нет.

Министерство культуры включило в перечень людей, чьи действия несут угрозу национальной безопасности Украины, еще четырех российских актеров. Так в черный список попали Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.