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пятница, 11 октября 2019 19:27

Четырех российских актеров внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

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Четырех российских актеров внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Минкультуры добавило в черный список четырех российских актеров. Фото: NewsDay

Министерство культуры включило в перечень людей, чьи действия несут угрозу национальной безопасности Украины, еще четырех российских актеров.

Так в черный список попали Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Минкультуры не назвали причины этого решения. В то же время известно, что указанные актеры играли в пропагандистском фильме Ополченочка, который снимался на неподконтрольной территории Донбасса.

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Российско-сербском актеру Милош Биковичу запретили въезд в Украину. Весной 2018 актер участвовал в съемках на территории аннексированного Крыму.

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11
октября

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