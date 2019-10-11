Четырех российских актеров внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Минкультуры добавило в черный список четырех российских актеров. Фото: NewsDay

Министерство культуры включило в перечень людей, чьи действия несут угрозу национальной безопасности Украины, еще четырех российских актеров.

Так в черный список попали Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Минкультуры не назвали причины этого решения. В то же время известно, что указанные актеры играли в пропагандистском фильме Ополченочка, который снимался на неподконтрольной территории Донбасса.

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Российско-сербском актеру Милош Биковичу запретили въезд в Украину. Весной 2018 актер участвовал в съемках на территории аннексированного Крыму.