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четверг, 28 ноября 2019 12:29

В российских застенках глумятся над пленными крымскими татарами

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В российских застенках глумятся над пленными крымскими татарами
Крымские татары пытаются кормить свининой, которую они не едят по религиозным соображениям. Фото: росзми

Осужденным российскими оккупантами крымским татарам, которых россияне обвиняют в членстве в организации Хизб ут-Тахрир, выдали еду с плесенью.

В сухпайке, который получили мусульмане была свинина, которую те не едят по религиозным соображениям, рассказал адвокат Айдер Азаматов, пишет Крим.Реалии.

Азаматов добавил, что реакции на этот поступок не было. В отношении начальника, который допустил это наказание не будет.

"Дело в том, что нашим подзащитным на судебном заседании выдали сухпаек, в котором было печенье с плесенью и паштет, содержащий свинину, не соответствует религиозным требованиям. По этому поводу суд отказался выносить частное определение в отношении начальника СИЗО №1 Ростова-на Дону, но указал, что делать информационный запрос о необходимости истребования информации о сухого пайка, то есть о том, какой сухпай кажется, какой рацион в нем ", - рассказал Айдер Азаматов.

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Семья пленника Кремля Олега Приходько говорит, что после ареста с ними перестали общаться друзья и родственники.

Они не звонят и не интересуются его судьбе, не поздравили его с днем ​​рождения

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