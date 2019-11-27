В Крыму бывшие друзья игнорируют семью арестованного активиста Приходько

Оккупанты схватили Олега Приходько 10 октября. Фото: Крим.Реалии

Семья пленника Кремля Олега Приходько говорит, что после ареста с ними перестали общаться друзья и родственники.

Они не звонят и не интересуются его судьбе, не поздравили его с днем ​​рождения, пишет Деро.Крим.

"Никто не пришел, не поздравил и не вспомнил. Такое ощущение, что друзья, с которыми он общался и кому помогал, вымерли. По сути, друзей не оказалось. Они не звонят и не интересуются. Наверное, им просто есть что терять. В некоторых - свой бизнес. Кому-то хочется на двух скамейках сидеть и не показывать свою истинную позицию. Отец не боялся никогда своих высказываний. Может, они были резкие, но правильные. Он не террорист и никогда им не был ", - рассказала дочь Олега Приходько Наталья.

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Оккупанты заставляют хозяина крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олега Зубкова убить 30 медведей из его коллекции зверей. Причиной являются требования российских властей закрыть заведения, сообщил он на своем You.tube канале.