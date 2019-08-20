В России сообщили о смерти двух украинских моряков

Моряки умерли от отравления метиловым спиртом. Фото: penza.sm-news.ru

Количество умерших от отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море увеличилось до двух человек.

"В ночь на вторник в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина скончался", - ответили в пресс-службе Росморречфлота.

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Он также уточнил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

"Оба погибших - граждане Украины", - сказал представитель пресс-службы.

Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Российские боевики так называемого МВД ЛНР отравились метиловым спиртом. Но медиа террористов освещают инцидент как "террористический акт украинских спецслужб".