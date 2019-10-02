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среда, 02 октября 2019 13:31

В России осудили крымского блогера

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В России осудили крымского блогера
Наримана Мемедеминова приговорили к 2,6 годам заключения. Крымская солидарность/facebook

Блогера и журналиста из Крыма Наримана Мемедеминова приговорили к 2,6 годам заключения в России. Обвинили в публичных призывах к терроризму.

Приговор объявил Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону 2 октября, пишет Радио Свобода.

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Накануне Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебные процессы над жителями полуострова.

22 марта 2018-го в Симферополе крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова задержали сотрудники ФСБ. Обвинили в участии в несанкционированном митинге 13 апреля 2017-го возле дома активиста Сейдамета Мустафаева.

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