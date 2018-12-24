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понедельник, 24 декабря 2018 11:32

В России крымского татарина засудили к 17 годам тюрьмы

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Автор: Авдет
  Адвокаты собираются обжаловать решение суда
Адвокаты собираются обжаловать решение суда

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Энвера Мамутова - до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, что было максимально возможным сроком.

Адвокаты собираются обжаловать решение суда, сообщает объединение "Крымская солидарность".

"По сыну вижу, что его состояние здоровья стало намного хуже. У него больные почки. Наши лекарства до него не доходят. Но духом не упал", - рассказала мать осужденного Рустема Абильтарова.

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Накануне, ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

12 мая 2016 в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов, которых прозвали "бахчисарайской четверкой". Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

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