"В родном селе наша семья стала изгоями" - сын политзаключенного Балуха рассказал о жизни в Крыму

Мало кто из посторонних знает об отце, - Павел Балух. Фото: https://ua.krymr.com

Сын осужденного в аннексирована Россией Крыма Украинской активиста Владимира Балуха Павел рассказал о жизни семьи после арестов и судов над отцом. По его словам, в родном крымском селе Серебрянка Раздольненского района они теперь изгои.

"В Серебрянке, в нашем селе, знаете, как изгоями стали. Люди стараются не общаться, как раньше. Вечные обсуждения какие-то за спинами - тоже неприятно", - рассказал Павел в интервью Крым.Реалии.

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Добавил, что за пределами села о ситуации с отцом знают далеко не все.

"Дело в том, что у нас народ в Крыму незнаком. Никто ничего не знает о том, что случилось. Никто вообще не имеет понятия, кто у меня отец и что с ним происходит, что за фамилия. За все время я встретил только двух людей, которые об этом знали, из посторонних", - говорит он.

Павел Балух живет и работает в Крыму, освоил профессию технолога-винодела, создал свою семью. С отцом больше не общается.

Недавно Балуху удалось послать письмо украинской активистке. В нем незаконно осужденный крымский активист рассказал о своем состоянии. Также сообщил, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство.