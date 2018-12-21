В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник

В оккупированном Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с украинской символикой.

Устройство летело в центр города, однако запуталось в ветвях деревьев и упало, пишет журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Место падения оцепили службы ФСБ и российская полиция. Сейчас там работают кинологи.

По словам Наумлюка, это не первый случай, когда беспилотники с украинской символикой летают над оккупированным Россией городом. Ранее неизвестные на колонках включали гимн Украины.

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Украина вернет оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. Об этом сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Дмитрию Гордону.

"При чем Донбасс в ближайшее время, а Крым нужно потерпеть", - отметил он.

По словам Коломойского, часть Донбасса вернется под украинский контроль "максимум через 5 лет".