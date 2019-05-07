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вторник, 07 мая 2019 18:33

В оккупированном Севастополе расцвели тюльпаны
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После похолодания в оккупированном русскими Севастополе распустились цветы.

Тюльпаны, гиацинты, маргаритки, ирисы изобилуют и радуют человеческий глаз своей красотой, пишкть Крим.Реалии.

В центре города, парках, дворах и у моря они смешались с соленым запахом моря и наполнили воздух своим ароматом.

В оккупированном Севастополе распустились цветы
Фото: Крым.Реалии
В оккупированном Севастополе распустились цветы
В оккупированном Севастополе распустились цветы
В оккупированном Севастополе распустились цветы
В оккупированном Севастополе распустились цветы

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Сотрудники Росгвардии провели военный парад в детском саду оккупированного Севастополя.

На мероприятие пригласили родителей дошкольников, а принимал парад "заместитель начальника" Севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров.

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