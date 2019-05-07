В оккупированном Севастополе расцвели тюльпаны

После похолодания в оккупированном русскими Севастополе распустились цветы.
Тюльпаны, гиацинты, маргаритки, ирисы изобилуют и радуют человеческий глаз своей красотой, пишкть Крим.Реалии.
В центре города, парках, дворах и у моря они смешались с соленым запахом моря и наполнили воздух своим ароматом.
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Сотрудники Росгвардии провели военный парад в детском саду оккупированного Севастополя.
На мероприятие пригласили родителей дошкольников, а принимал парад "заместитель начальника" Севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров.
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