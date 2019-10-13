В оккупированном Крыму умер мальчик, приехавший на отдых в "Артек"

Причиной смерти мальчика могла быть халатность врачей. Фото: МК

В оккупированном Крыму умер 12-летний мальчик, приехавший в детский лагерь "Артек" из Санкт-Петербурга.

Перед смертью мальчика отвезли в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, однако уже через несколько часов он умер. Об этом сообщает "ТАСС".

Местные правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи изъяли медицинскую документацию из лагеря и больницы, где умер парень. Силовики также допросили руководство "Артека" и назначили ряд экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области иностранец убил 14-летнюю девушку

Следствие также будет проверять условия проживания парня в лагере и оценят, как была организована и оказана медицинская помощь.

В реанимационном отделении Миргородской районной больницы в Полтавской области умерла 14-летняя Алена Пупко вечером 27 сентября. Родные девочки жалуются на халатность врачей.