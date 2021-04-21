В оккупированном Крыму осудили украинского военного

Добринский заявил, что никакой границы не пересекал, а коноплю ему подбросили сотрудники ФСБ. Фото: Facebook

Подконтрольный России Джанкойский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского военного Евгения Добринского к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы и контрабанде наркотиков. Об этом сообщил адвокат Добринского Ислям Велиляев.

Он уточнил, что Добринского приговорили к заключению в колонии общего режима.

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"Добринский указал, что наркотики - коноплю, которую у него нашли при обыске, ему подбросили сотрудники ФСБ. Он также указал, что не пересекал никакой границу", - сказал адвокат.

Защита намерена обжаловать этот приговор.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова осудила решение суда. Она отметила, что данное дело является сфабрикованным.

"Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины", - заявила Денисова.

30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в ВСУ, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы". 2 июня Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России". 3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского. Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".