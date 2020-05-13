В оккупированном Крыму опасаются нехватки мест в обсерваторах

В Крыму ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Так называемое Министерство курортов и туризма Крыма должно ускориться с открытием нового обсерватора в евпаторийском санатории "Победа" ухудшения ситуации с коронавирусом на аннексированном полуострове.

Об этом заявила представитель оккупационной власти, так называемый вице-премьер Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию Covid-19, пишут "Крым. Реалии".

По словам российского чиновника, сейчас в обсерваторах имеется 50 свободных мест.

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"У нас прибывают дополнительные группы лиц из-за рубежа, мы уже видели список по этим группам, обсерваторы будут быстро наполняться. С учетом того, что у нас появляются очаги по коронавирусной инфекции по больницам, считаю, что все же врачи, у которых не подтверждается коронавирус, должны находиться в обсерваторе, а не внутри самой больницы, чтобы дальше это не распространялось. Поэтому нам необходимы дополнительные места", – сказала она.

В России после репетиции парада к 9 мая на подмосковном полигоне Алабино по меньшей мере 376 человек, в том числе несовершеннолетние, заболели коронавирусом.