В РФ сотни военных после репетиции парада подхватили Covid-19 - СМИ

В России сотни военных заболели коронавирусом. Фото: Цензор

В России после репетиции парада к 9 мая на подмосковном полигоне Алабино по меньшей мере 376 человек, в том числе несовершеннолетние, заболели коронавирусом.

Репетиции российского парада проходили в Алабино три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля, то есть в дни, когда в Москве и Подмосковье уже ввели ограничительные меры из-за эпидемии Covid-19. Подготовку прекратили после того, как президент России Владимир Путин объявил о переносе парада, сообщает издание "Проект" со ссылкой на слова курсантов, родителей и знакомых военных.

Коронавирус обнаружили у военнослужащих и учащихся как минимум шести частей, институтов и училищ, участвовавших в репетициях парада.

В этот список вошли:

Суворовское училище в Твери (заболели 90 курсантов и 16 офицеров)

Нахимовское военно-морское училище (100 курсантов и 20 офицеров)

Военно-музыкальное училище имени Халилова в Москве (50 курсантов)

Военный университет Минобороны в Москве (предположительно 100 человек);

154 отдельный комендантский Преображенский полк в Москве (число больных неизвестно)

Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в Воронеже (число больных неизвестно, родители учеников говорят о "массовых заражениях").

Лишь некоторые участники репетиций носили маски.

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Напомним, российская власть планировала масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. На торжества были приглашены лидеры ведущих мировых держав. В марте Кремль не собирался переносить парад или менять его формат из-за угрозы коронавируса.