В оккупированном Крыму новый виток паспортной истерики

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 2349
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2025
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 738
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6480
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9360
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2367
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3222
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
12
5
7
9
4
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
В оккупированном Крыму пересохла река
В оккупированном Крыму пересохла река
Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте
Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Видео
Все видео
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ
"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 207
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 504
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 288
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5886
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5463
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 342
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 14:03

В оккупированном Крыму новый виток паспортной истерики

  Комментировать

Россияне, переехали в оккупированный полуострова после оккупации Крыма и приобрели там жилье не могут оформить себе Шенгенские визы.

Дело в том, что государства ЕС не открывают их тем, кто имеет регистрацию на оккупированном полуострове, пишет блогер Крымский Бандеровец.

"Крым. Обсуждение способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интереснее."Понаехавшие", которые запятнали себя "крымскими документами"(естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными", - говорится в сообщении.

Автор: Скриншот
  Россияне, переехали в оккупированный Крым после аннексии жалуются на невозможность выехать за границу
Россияне, переехали в оккупированный Крым после аннексии жалуются на невозможность выехать за границу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты задержали украинцев на админгранице с Крымом

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против РФ из-за аннексии Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В оккупированном Крыму новый виток паспортной истерики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

Расстреляли семью украинского митрополита

В Киеве издали приказ относительно евреев

Самое читаемое
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 33298
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 15012
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Просмотров: 14673
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 13662
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 13061
Крым
Оккупанты задержали украинцев на админгранице с Крымом
Оккупанты задержали украинцев на админгранице с Крымом Просмотров: 1431
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
12
 Просмотров: 2547
РФ перебросила на обучение в Крым истребительный полк ВМФ
РФ перебросила на обучение в Крым истребительный полк ВМФ Просмотров: 207
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
 6 Просмотров: 4500
"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ
"Где Госдеп?" - россиянка устроила истерику на заседании ОБСЕ
 Просмотров: 4527
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Голосов: 5979
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua