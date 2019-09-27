В оккупированном Крыму новый виток паспортной истерики

Россияне, переехали в оккупированный полуострова после оккупации Крыма и приобрели там жилье не могут оформить себе Шенгенские визы.

Дело в том, что государства ЕС не открывают их тем, кто имеет регистрацию на оккупированном полуострове, пишет блогер Крымский Бандеровец.

"Крым. Обсуждение способов получения Шенгена и безвизовых украинских паспортов становятся все интереснее."Понаехавшие", которые запятнали себя "крымскими документами"(естественно, не имея украинского гражданства), становятся вообще невыездными", - говорится в сообщении.

Автор: Скриншот Россияне, переехали в оккупированный Крым после аннексии жалуются на невозможность выехать за границу

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против РФ из-за аннексии Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова.