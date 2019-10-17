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четверг, 17 октября 2019 13:45

В оккупированном Крыму новые обыски, забрали активиста

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В оккупированном Крыму новые обыски, забрали активиста
Россия проводит в Крыму очередные обыски. Фото: static.ukrinform.com

Утром 17 октября в селе Белокаменка Бахчисарайского района в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски.

Местного жителя Наримана Абляева вывезли неизвестно куда, сообщает "Крим.Реалии".

Крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов эту информацию подтвердил.

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Подробностей обысков нет, российские силовики также официально ничего не сообщают.

К мечети в оккупированном крымском селе Курцы ворвались российские силовики. Как сообщают свидетели, произошло после пятничной молитвы. К зданию подъехали российские силовики.

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17
октября

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