В оккупированном Крыму новые обыски, забрали активиста

Утром 17 октября в селе Белокаменка Бахчисарайского района в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски.
Местного жителя Наримана Абляева вывезли неизвестно куда, сообщает "Крим.Реалии".
Крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов эту информацию подтвердил.
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Подробностей обысков нет, российские силовики также официально ничего не сообщают.
К мечети в оккупированном крымском селе Курцы ворвались российские силовики. Как сообщают свидетели, произошло после пятничной молитвы. К зданию подъехали российские силовики.
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