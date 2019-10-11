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пятница, 11 октября 2019 18:41

Ничего святого: крымские окупанты обыскивали мечеть

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Ничего святого: крымские окупанты обыскивали мечеть
Россияне обыскивали мечеть. Фото: Крымская солидарность

К мечети в оккупированном крымском селе Курцы ворвались российские силовики.

Проводили оперативно-розыскные мероприятия, пишет "Крымская солидарность".

Как сообщают свидетели, произошло после пятничной молитвы. К зданию подъехали российские силовики.

Официальной причиной обысков назвали "проверку счетчиков электроэнергии и документов мечети".

По словам жителей села оккупанты "работали" с работниками мечети индивидуально.

На официальном сайте так называемого Муфтият Крыма сообщили о том, что мечеть проверяли, поскольку не была официально зарегистрирована.

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Жена крымского активиста Олега Приходько заявила, что российские спецназовцы во время обыска накануне задержания забрали крымскотатарский и красно-черный флаги.

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